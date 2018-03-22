Ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина предложила шоумену из Бразилии Родриго Альвесу, которого также называют «живой Кен», рассмотреть Ольгу Бузову в качестве невесты. Бразилец приехал в Москву для участия в известной телестройке.
Родриго Альвес, перенесший более 60 пластических операций, в эфире шоу заявил о желании найти в России свою любовь, передает super.ru. «Кстати, у Ольги нет жениха. Родриго, она вам как невеста приглянулась бы?» — спросила у «живого Кена» ведущая Ксения Бородина. Альвес заявил, что Бузова «действительно ошеломительная». «С тех пор, как я приехал в Москву, все прочили мне встречу с Ольгой Бузовой. Я видел ее фото на обложке журнала „Дом-2“ и сфотографировал ее в свой Instagram», — признался бразилец. Он также заявил, что надеется встретиться с Бузовой в следующий раз.
Отметим, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова заявляла, что разочаровалась в мужчинах, напоминает сайт «Дни.ру». Она также говорила, что претенденту на ее сердце придется проделать огромную работу. При этом ранее появились слухи о романе Бузовой и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова — они оба всячески провоцировали их появление.