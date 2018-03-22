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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Челябинской области
13:41  22 марта 2018 3

Стало известно, кого Бастрыкин уволил на Южном Урале

В правоохранительных органах Мирошниченко проработал более 12 летсайт СУ СК РФ по Челябинской области

По требованию главы Следственного комитета России Александра Быстрыкина уволены заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области, полковник юстиции Константин Мирошниченко, и начальник следственного отдела Златоуста Андрей Морозов. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Приказы об увольнении были подписаны начальником южноуральского управления Денисом Чернятьевым вечером, 21 марта, сразу после требования Бастрыкина. В пресс-службе следственного управления сообщили, что такой информацией не располагают. С официального сайта СУ СК по региону данные на Мирошниченко и Морозова пока не сняты.

В правоохранительных органах Константин Мирошниченко проработал 21 год. В областной аппарат на должность заместителя начальника управления был переведен в 2011 году. Андрей Морозов уже готовился к увольнению. В феврале 2018 года квалификационная коллегия судей Челябинской области рекомендовала его на должность судьи Саткинского городского суда. Но в эту должность он вступит только после того, как его кандидатуру одобрят в администрации президента и будет подписан соответствующий указ.

Поводом к увольнению стала жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка в частной клинике. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело, однако расследование ни к чему и не привело. После этого глава Следственного комитета России поручил проверить жалобу женщины в центральном аппарате СК.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
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