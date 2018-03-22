Стало известно, кого Бастрыкин уволил на Южном Урале

По требованию главы Следственного комитета России Александра Быстрыкина уволены заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области, полковник юстиции Константин Мирошниченко, и начальник следственного отдела Златоуста Андрей Морозов. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.
Приказы об увольнении были подписаны начальником южноуральского управления Денисом Чернятьевым вечером, 21 марта, сразу после требования Бастрыкина. В пресс-службе следственного управления сообщили, что такой информацией не располагают. С официального сайта СУ СК по региону данные на Мирошниченко и Морозова пока не сняты.
В правоохранительных органах Константин Мирошниченко проработал 21 год. В областной аппарат на должность заместителя начальника управления был переведен в 2011 году. Андрей Морозов уже готовился к увольнению. В феврале 2018 года квалификационная коллегия судей Челябинской области рекомендовала его на должность судьи Саткинского городского суда. Но в эту должность он вступит только после того, как его кандидатуру одобрят в администрации президента и будет подписан соответствующий указ.
Поводом к увольнению стала жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка в частной клинике. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело, однако расследование ни к чему и не привело. После этого глава Следственного комитета России поручил проверить жалобу женщины в центральном аппарате СК.