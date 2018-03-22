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Главные новости Челябинской области
10:21  22 марта 2018 0

Бастрыкин уволил подчиненных из-за трагедии с ребенком на Южном Урале

На прием к Бастрыкину приехала жительница ЗлатоустаФото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лишил должностей несколько сотрудников следственного управления СК по Челябинской области. Поводом к этому послужила жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка во время лечения в одной из частных клиник города.

Жительница Южного Урала оказалась среди заявителей из разных регионов, присутствовавших на прошедшей встрече с Бастрыкиным, сообщили в Следственном комитете России. Большая часть вопросов к следствию касалась расследований преступлений в сфере медицинского обслуживания. По факту гибели ребенка жительницы Златоуста ранее было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако расследование так ни к чему и не привело. Именно это заставило ее обратиться к главе СК России.

Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу женщины в центральном аппарате СК, а также по итогам встречи уволил несколько должностных лиц в следственном управлении по Челябинской области. «С пришедшими сюда людьми нас объединяет стремление к торжеству закона и справедливости, которое со стороны следователя Следственного комитета России не должно ограничиваться самим фактом возбуждения уголовного дела. Возбудить — это полдела. Если состав налицо, нужно тщательно расследовать», — отметил Бастрыкин.

Дарья Корчак
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