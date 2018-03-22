Сотни тысяч россиян ждут, чем закончит сегодняшний день министерство обороны

На сайте Министерства обороны РФ 22 марта закончится голосование за название новых боевых систем: боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата. Сейчас уже известны тройки названий-лидеров.
На сайте Минобороны в онлайн-режиме ведется подсчет голосов. Самое активное голосование идет за название крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой. Здесь на момент публикации новости за вариант «Буревестник» отдали голоса более 730 тысяч пользователей. На втором месте «Пальмира» — более 700 тысяч голосов, на третьем — «Сюрприз» (более 690 тысяч голосов).
Среди названий боевого лазерного комплекса — «Пересвет», «Василиск» и «Блик» — лидировало первое (более 68 тысяч голосов). Среди названий подводного беспилотника россиянам больше нравится «Аврора» — более 127 тысяч голосов (еще есть варианты «Посейдон» и «Прибой»).
Сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений начал работать 1 марта 2018 года. На первом этапе пользователи могли отдать свой голос за одно из 50 названий для каждого из трех видов оружия. Затем организаторы сократили количество вариантов, пишет ТАСС. Сегодня голосование должно завершиться в 20:00 по Москве.