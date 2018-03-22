Прогноз «URA.RU» оправдался: РПЦ проведет заседание Синода в Екатеринбурге

14:11 22 марта 2018 0

Тема очевидна: признание царских останков Фото: с сайта patriarhia.ru

Одно из заседаний Священного Синода Русской православной церкви в 2018 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом заявил официальный представитель РПЦ Александр Волков.

«В этом году будет несколько заседаний Синода в разных городах, помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, с созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной — в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС Волкова — пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, он сообщил, что предстоятель Церкви намерен посетить осенью Белоруссию, где также пройдет заседание высшего органа церковного управления (намечено на октябрь 2018 года). «Патриарх регулярно посещает разные города, митрополии и епархии Русской православной церкви, в том числе в пределах Белорусского экзархата», — отметил Волков.

Месяц назад «URA.RU» опубликовало статью, в которой со ссылкой на инсайдеров в РПЦ сообщалось о том, что одно из заседаний Священного Синода в 2018 году пройдет в Екатеринбурге. На нем с большой долей вероятности может произойти признание церковью так называемых «екатеринбургских останков», найденных еще в 1979 году под Екатеринбургском (тогда — Свердловском) уральским геологом Александром Авдониным.

Подлинность останков многократно подтверждалась различными экспертизами, а вычислить место удалось благодаря изучению исторических документов, в том числе — воспоминаний самих большевиков, которые расстреливали царскую семью и прятали останки. Вскрытие захоронения состоялось в 1991 году, останки, предположительно, Марии и царевича Алексея нашли в 2007 году.