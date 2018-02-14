12:02 14 февраля 2018 8

Заседание высшего органа церкви пройдет на Урале к 100-летию гибели Николая II Фото: patriarhia.ru

Одно из заседаний Священного Синода Русской православной церкви в 2018 году состоится в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили источники, близкие к руководству РПЦ. Темой обсуждения станет признание церковью так называемых «екатеринбургских останков», которые ученые и историки считают останками императора Николая II и его семьи.

Официального подтверждения эта информация пока не получила. В Екатеринбургской епархии «URA.RU» сообщили, что никаких указаний по этому поводу не поступало. «Пресс-служба епархии не располагает информацией об этом», — заявила Анжела Тамбова, пресс-секретарь екатеринбургской епархии. Однако источники агентства уверяют, что информация о планируемом заседании Синода достоверна и будет доведена до нижестоящих органов церкви чуть позже.

«URA.RU» попросило людей, имеющих отношение к РПЦ, рассказать, какими возможностями располагает Екатеринбург для встречи членов Синода и проведения заседания этого органа. На вопросы агентства ответили священник, бывший представитель духовенства и человек, обслуживавший делегации высокопоставленных гостей Екатеринбургской епархии.

«Одного синодала одевают четыре иподьякона»

Во время заседания Священного Синода Фото: patriarhia.ru

В русской православной церкви есть два главных органа управления — это архиерейский собор, проходящий раз в два года (аналог съезда партии) и Священный Синод (аналог «политбюро»). В состав Синода входят 15 человек: 9 постоянных членов, 5 временных (архиепископы, которые сменяются) и председатель — Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди постоянных членов есть 7 членов «по кафедре» (например, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, или митрополит Кишиевский и всея Молдавии Владимир, сюда же входит бывший глава екатеринбургской епархии, ныне — митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий).

В составе Синода есть один «член по должности» — это викарий святейшего патриарха, председатель отдела внешних церковных связей Иларион, (которого считают вторым лицом в РПЦ) и включенный в Синод «за личные заслуги» почётный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. «Он уже на покое и на заседаниях Синода почти не бывает», — замечает один из екатеринбургских священнослужителей. — Реально заседают обычно 14 человек».

Члены Синода во время богослужения Фото: patriarhia.ru

По рассказу церковников, Синод собирается 5-6 раз в году: в феврале—марте, в конце мая — начале июня, в июле, в сентябре и в декабре. Заседания проходят в закрытом режиме. Съезжаются члены Синода, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге (в Северной столице обычно проходит первый летний сбор). Бывают и выездные заседания, но еще никогда Синод не заседал в Екатеринбурге. Если его заседание здесь летом 2018 состоится, это будет прецедент.

Однако визит членов Синода вовсе не означает, что в Екатеринбург приедет 15 человек — вместе с синодалами (членами Синода) приедет несколько десятков, а то и сотен человек. «Каждый синодал (член Синода) обязательно привозит с собой 5-6 человек обслуги, — рассказал «URA.RU» бывший представитель духовенства. —

Чтобы одеть митрополита, нужно четыре иподьякона». По словам рассказчика, члены такой «делегации» не обязательно должны жить вместе с архиепископом, но как минимум одного иподьякона всегда селят рядом с патроном.

Гостевых комнат в епархии много

В Москве есть специальная гостиница при Московской патриархии («Даниловская»), в которой селятся священнослужители во время поездок в столицу. В Екатеринбурге такой гостиницы нет, и не исключено, что гостей могут расселить в обычных гостиницах (священнослужители высокого ранга предпочитают селиться в отелях класса 4 звезды и выше). Но, как уверяют представители РПЦ, необходимости в этом, скорее всего, не будет: Екатеринбургская епархия располагает достаточным ресурсом, чтобы расселить большое число высоких гостей даже вместе с прислугой.

Если места совсем не будет хватать, гостей могут поселить в духовной семинарии Фото: Анна Майорова, URA.RU

«Часть гостей остановится на Патриаршем подворье около Храма на Крови: там весь третий этаж — это гостевые номера, — рассказал „URA.RU“ человек, обслуживавший гостей епархии. — Самые высокопоставленные будут жить у митрополита, на Репина, 6: там есть специальные гостевые покои, где смогут разместиться два или три митрополита».

Остальных расселят по другим церковных зданиям. «Есть покои в монастыре Ганина Яма — там дома митрополита и наместника монастыря, — рассказывает бывший сотрудник епархии. — Есть также гостевые номера в 3-этажном здании справа от входа в монастырь».

Если уж места совсем не будет хватать, гостей могут поселить и в здании духовной семинарии, которая располагается возле Свято-Троицкого собора в Екатеринбурге. «Второй этаж там полностью учебный, на третьем этаже располагается общежитие (там живут семинаристы), летом они пустуют, и я не исключаю, что могут использовать для заселения, — рассказал „URA.RU“ один из екатеринбургских священников. — Четвертый этаж — это библиотека и гостевая. Есть там, кстати, и покои ректора семинарии — его кабинет и гостевые комнаты».

Официанты в Храме на Крови

Еще один важный аспект встречи высокопоставленных гостей — питание: источник агентства полагает, что и в этом вопросе епархия сможет обойтись собственными силами.

«В здании на Репина есть столовая для сотрудников, но у митрополита — отдельный повар, — рассказал бывший „специалист по приему гостей епархии“. — На патриаршем подворье на улице Царской (рядом с Храмом на Крови, где будет размещена основная часть гостей) тоже есть кухня со своим шеф-поваром».

«При Владыке Викентии поваром митрополита была подруга отца Гермогена — женщина, с которой они вместе работали в ресторане в „Космосе“ по молодости, — рассказал бывший представитель духовенства. — Она потом и других поваров переманила. Так что готовить на кухнях епархии умеют хорошо».

Однако эксперты полагают, что гости епархии не будут ограничиваться едой из своих трапезных — не исключен вариант, что еду будут заказывать в екатеринбургских заведениях — в кафе и ресторанах: «Накрыли потом в трапезной в Храме на Крови и туда же пригласили официантов. Но могут и просто пригласить гостей в какой-нибудь ресторан».

По данным «URA.RU», в программе визита членов Синода, помимо заседания (ради которого они сюда и приедут), будут значиться Алапаевск (место гибели родственников императора — великих князей) и, разумеется, монастырь Ганина Яма. А также, если решение о признании екатеринбургских останков будет принято, — урочище Поросенков Лог.