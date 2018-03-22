17:39 22 марта 2018 0

Очередь растянулась по Цветному бульвару на десятки метров Фото: читатель «URA.RU»

Специальные автобусы-шаттлы, пущенные организаторами этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени для болельщиков, не справляются с нагрузкой. Об этом «URA.RU» рассказал читатель.

Он сообщил, что собирался поехать на соревнования организованным для болельщиков общественным транспортом, однако на остановке от спорткомплекса «Центральный» собралась огромная толпа народу, порядка четырехсот человек. Читатель не стал ожидать следующего автобуса, который явно не вместит всех желающих, и отправился откапывать из-под снега личный автомобиль, чтобы уехать на нем.

На сайте организаторов заявлено, что 22 марта будут курсировать автобусы от спорткомплекса «Центральный» и от ЦОП «Тюмень-Дзюдо». В первом случае предполагалось 12 рейсов до центра «Жемчужина Сибири», где проходит гонка, по четыре автобуса в час. Люди из очереди рассказали, что было пущено уже 18 рейсов, однако за последний час отправилось только три автобуса. «Мы, может, и уедем, но не успеем на гонку», — возмущаются люди в толпе, однако продолжают ждать следующего рейса. Связаться с организаторами спортивного мероприятия на момент публикации материала не удалось.

Сегодня, 22 марта, в Тюмени стартовал финальный этап Кубка мира по биатлону. На соревнования продано более 25 тысяч билетов. Первая гонка — мужской спринт на 10 километров — стартует сегодня вечером в 18:45 по местному времени.