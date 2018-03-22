18:55 22 марта 2018 0

15-тысячная арена появится на месте главного недостроя Екатеринбурга ФОТО: 66.ру

УГМК представила эскиз спортивной арены, которая будет возведена на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Суперсовременная арена-трансформер станет не только новым домом для ХК «Автомобилист», но также будет использоваться в качестве концертной площадки с уникальной акустикой.

По словам главы АО «Ледовая арена» Данила Крицкого, во дворце будут проводиться соревнования по баскетболу, волейболу, боксу и мини-футболу. Кроме того, в здании расположится детская школа фигурного катания. Для удобства спортсменов и сотрудников дворца будет сделана подземная парковка на 500-600 мест. Представитель УГМК пояснил, что этот проект арены — не единственный. Еще две версии будут представлены компанией на градсовете, где планируется прийти к окончательному решению.

«Это один из вариантов для дальнейшей проработки, его мы будем выносить на градсовет. Это не просто ледовая арена. Это многофункциональный объект. Он, в том числе, станет концертной площадкой на 15 тысяч зрителей с уникальной акустикой, куда приедут звезды мировой величины», — цитирует Крицкого портал «66.ру».

В зону ответственности УГМК попадет и территория, прилегающая к новой арене, в том числе — объекты культурного наследия. Компания планирует строительство пешеходного моста через Исеть, который соединит улицы Народной Воли и Гоголя. Старинные особняки рядом с дворцом будут использоваться в качестве вспомогательных помещений. «Несомненные преимущества площадки: метро, пешеходная доступность, есть линии трамвая, троллейбуса, автобуса. Мы договариваемся с владельцами других паркингов, чтобы люди могли там оставить машины и дойти пешком до арены, не создавая пробки», — добавил Крицкий.

1/3 ФОТО: 66.ру

Напомним, что место для строительства спортивной арены освободится после сноса главного недостроя уральской столицы — телебашни. Взрыв объекта назначен на 9 часов утра, 24 марта.