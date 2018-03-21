Жители Екатеринбурга, живущие рядом с телебашней, узнают о начале сноса благодаря сигналу сирены. В ЖК «Артек» сегодня, 21 марта, появились объявления, в которых говорится, что предупредительный сигнал длительностью 30 секунд прозвучит в 8:30 24 марта и еще два раза сирену включат в 9:00, непосредственно перед взрывом.
В объявлении, фотографией которого поделился с «URA.RU» читатель, также говорится, что вблизи башни будет установлено оцепление. «Гражданам на улице находиться за постами охраны и за периметром ограниченным улицами, Розы Люксембург, Декабристов, 8 Марта и Куйбышева», — обратились авторы к жителям.
В письме директору ЖК «Артек» Д. Е. Воложаниной от заместителя генерального директора по режиму и безопасности АО «Р.В.С.» сообщается о демонтаже радиотелевизионной передающей станции (улица Степана Разина, 15) 24 марта с 08:00 до 12:00. Компания, которая занимается взрывными работами, просит освободить парковочные места, закрыть главный вход. Кроме того, жильцам советуют не находиться ближе двух метров к остеклению (со стороны телебашни). Арендаторам рекомендуют начать рабочий день в 12:00.
Снос телебашни в Екатеринбурге запланирован на 24 марта. Ожидается, что на ее месте УГМК построит новый ледовый дворец для ХК «Автомобилист». Однако на пресс-конференции 20 марта гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что концепция арены еще разрабатывается, поэтому пока неясно, где она будет находиться.