{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:42  21 марта 2018 0

В Екатеринбурге в момент взрыва башни включат сирены. Горожанам объяснили, как действовать при обрушении. ФОТО

Клипарт, разное. Екатеринбург, долгострой, телебашня, недостроенная телевышка, жк артек
Жителей близлежащих домов попросили не подходить к окнамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

Жители Екатеринбурга, живущие рядом с телебашней, узнают о начале сноса благодаря сигналу сирены. В ЖК «Артек» сегодня, 21 марта, появились объявления, в которых говорится, что предупредительный сигнал длительностью 30 секунд прозвучит в 8:30 24 марта и еще два раза сирену включат в 9:00, непосредственно перед взрывом.

В объявлении, фотографией которого поделился с «URA.RU» читатель, также говорится, что вблизи башни будет установлено оцепление. «Гражданам на улице находиться за постами охраны и за периметром ограниченным улицами, Розы Люксембург, Декабристов, 8 Марта и Куйбышева», — обратились авторы к жителям.

1/3
Фото: читатель «URA.RU»

В письме директору ЖК «Артек» Д. Е. Воложаниной от заместителя генерального директора по режиму и безопасности АО «Р.В.С.» сообщается о демонтаже радиотелевизионной передающей станции (улица Степана Разина, 15) 24 марта с 08:00 до 12:00. Компания, которая занимается взрывными работами, просит освободить парковочные места, закрыть главный вход. Кроме того, жильцам советуют не находиться ближе двух метров к остеклению (со стороны телебашни). Арендаторам рекомендуют начать рабочий день в 12:00.

Снос телебашни в Екатеринбурге запланирован на 24 марта. Ожидается, что на ее месте УГМК построит новый ледовый дворец для ХК «Автомобилист». Однако на пресс-конференции 20 марта гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что концепция арены еще разрабатывается, поэтому пока неясно, где она будет находиться.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров