07:26 23 марта 2018 0

Судебный спор Нетиевского с ответчиками затянулся на год Фото: страница Нетиевского в Instagram

Бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский добился признания недействительным лицензионного договора между ООО «Идея Фикс Медиа» и ООО «Уральские пельмени продакшн». По нему были переданы права на старые выпуски юмористического шоу, которые затем были перепроданы телеканалу СТС.

Нетиевский долгое время был генеральным продюсером «Идея Фикс Медиа». Вместе «Фест Хэнд Медиа» (имеет 50% в уставном капитале «Идея Фикс Медиа») компании производили шоу «Уральские пельмени». В 2017 году, уже после конфликта в команде, сторона Нетиевского в арбитражном суде Москвы пыталась доказать, что нынешний директор «Уральские пельмени продакшн» Евгений Орлов на посту замгендиректора «Идея Фикс Медиа» нанес организации ущерб. Нетиевский в суде указывал, что Евгений Орлов, руководя «Идеа Фикс Медиа», вывел по оспариваемым договорам записи 73 старых концертов от «Идеи фикс медиа» в ООО «Уральские пельмени продакшн» всего за 861 тысячу рублей. А через 10 дней общество продало эти материалы как переработки «Любимое» на СТС за сумму в 250 раз больше — за 230 миллионов рублей, указывал истец.

Фото: скриншот документа из картотеки дел арбитража

В первой инстанции суд оказался на стороне ответчиков. В октябре 2017-го «Фест Хэнд Медиа» подала апелляцию, и на этот раз удачно. 16 марта в электронной картотеке дел появилось постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения АС Москвы. «Признать недействительным лицензионный договор № 15/04/16-ИФМ/УПП от 15.04.2016 г., заключенный между ООО „Идея Фикс Медиа“ и ООО „Уральские пельмени продакшн“», — говорится в документах.

Нетиевский в беседе с «URA.RU» заявил, что «Фест Хэнд Медиа», как соучредитель «Идея Фикс Медиа», является собственником прав на эти 73 выпуска. Учитывая решение суда, компания надеется заключить с СТС новый договор на показ архивных программ. «Оценивая спорный договор, суд отметил о наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о сговоре или иных совместных действиях Орлова, как представителя „Идеи фикс Медиа“, и другой стороны „Уральские пельмени продакшн“ в ущерб интересам ООО „ИФМ“. Это может послужить основанием для возбуждения дела против Орлова», — добавил Нетиевский. На вопрос журналиста о том, будет ли Нетиевский настаивать на уголовном преследовании, тот ответил: «Если Орлов не перестанет вести агрессивную политику в отношении меня и моей компании, то он не оставит мне выбора».

Дозвониться по сотовому до Евгения Орлова не удалось — на звонки журналиста вечером, 22 марта, он не ответил. В пресс-службе офиса телеканала СТС в Екатеринбурге журналиста агентства попросили позвонить в рабочее время 23 марта.

Споры между участниками шоу «Уральские пельмени» и создателем проекта Сергеем Нетиевским начались в 2015 году. Нетиевский покинул команду и позднее объяснял, что почувствовал, что коллектив остановился в развитии. Но участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев заявлял, что экс-директор сам никуда из «Пельменей» не уходил, а его якобы выгнали из команды.