Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал, почему покинул проект

12:44 02 декабря 2017 0

Над заявлением Нетиевского уже иронизируют коллеги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский признался участникам форума «Россия студенческая», как ушел из команды и стал заниматься другими проектами.

По его словам, он подружился с участниками будущей команды КВН «Уральские пельмени» в студенческие годы, когда забросил учебу из-за участия в стройотрядах. Однако позже был вынужден покинуть коллектив. «Я почувствовал, что мы остановились в развитии. Не у всех осталось желание двигаться. Я понял, что у меня больше не горят глаза. Я перешел на другие проекты», — цитируют артиста «Новости Саратова».

С продюсером не согласен участник команды Сергей Исаев. «У всей команды как горели, так и горят глаза. Снимается новое шоу, все замечательно. У него соринка в глаз попала. Может быть, у него глаза как-то по-другому горят. — заявил артист „URA.RU“. — Все, что было сказано ранее в наших интервью и Дмитрием Брекотниным, и Дмитрием Соколовым, соответствует действительности. Конфликт был не на творческой почве. Об этом мы достаточно много рассказали, и добавить в принципе нечего».

Как писало «URA.RU» ранее, споры между участниками популярного телевизионного юмористического шоу «Уральские пельмени» и их коллегой и создателем шоу Сергеем Нетиевским не прекращаются с 2015 года. В мае 2017 года он подал иски в арбитражный суд Москвы на членов творческого коллектива и их нынешнего директора Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.

При этом Орлов не видит ничего нового и удивительного в обвинениях Нетиевского: «Ему нечего сказать своим друзьям и товарищам, которые сняли его с поста… Для Нетиевского каждый новый директор „Уральских Пельменей“ будет плохим, он ругал покойного Лютикова, судился против Исаева, проиграл суд против Рожкова, теперь, видимо, моя очередь… Ну что ж. Я работаю на коллектив и отношусь к нападкам Нетиевского, как к неприятной части моих служебных обязанностей, работа у меня такая».