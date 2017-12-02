{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
12:44  02 декабря 2017 0

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал, почему покинул проект

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, нетиевский сергей, ярица максим
Над заявлением Нетиевского уже иронизируют коллегиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский признался участникам форума «Россия студенческая», как ушел из команды и стал заниматься другими проектами.

По его словам, он подружился с участниками будущей команды КВН «Уральские пельмени» в студенческие годы, когда забросил учебу из-за участия в стройотрядах. Однако позже был вынужден покинуть коллектив. «Я почувствовал, что мы остановились в развитии. Не у всех осталось желание двигаться. Я понял, что у меня больше не горят глаза. Я перешел на другие проекты», — цитируют артиста «Новости Саратова».

С продюсером не согласен участник команды Сергей Исаев. «У всей команды как горели, так и горят глаза. Снимается новое шоу, все замечательно. У него соринка в глаз попала. Может быть, у него глаза как-то по-другому горят. — заявил артист „URA.RU“. — Все, что было сказано ранее в наших интервью и Дмитрием Брекотниным, и Дмитрием Соколовым, соответствует действительности. Конфликт был не на творческой почве. Об этом мы достаточно много рассказали, и добавить в принципе нечего».

Статья по теме
Кто рассорил «Уральские пельмени»?

Как писало «URA.RU» ранее, споры между участниками популярного телевизионного юмористического шоу «Уральские пельмени» и их коллегой и создателем шоу Сергеем Нетиевским не прекращаются с 2015 года. В мае 2017 года он подал иски в арбитражный суд Москвы на членов творческого коллектива и их нынешнего директора Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.

При этом Орлов не видит ничего нового и удивительного в обвинениях Нетиевского: «Ему нечего сказать своим друзьям и товарищам, которые сняли его с поста… Для Нетиевского каждый новый директор „Уральских Пельменей“ будет плохим, он ругал покойного Лютикова, судился против Исаева, проиграл суд против Рожкова, теперь, видимо, моя очередь… Ну что ж. Я работаю на коллектив и отношусь к нападкам Нетиевского, как к неприятной части моих служебных обязанностей, работа у меня такая».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров