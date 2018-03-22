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22 марта 2018
22:34  22 марта 2018 9

Толпа девятиклассников жестоко избила инвалида. «Сильнейшее сотрясение, побои на всем теле». ФОТО

Альпинист сорвался с крыши в Салехарде, место проишествия, кровь на снегу
Школьника повалили на снег и стали запинывать (архивное фото)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Покрове Владимирской области девятиклассники жестоко избили мальчика-инвалида, который на два класса их младше. Видео страшного инцидента появилось в Сети сегодня, 22 марта. Примечательно, что съемку вела девушка. Она никак не препятствовала избиению и иногда опускала комментарии.

Фото: телеграм-канал Life Shot

На кадрах видно, что подростки уронили 13-летнего школьника на снег и стали запинывать ногами. Они не перестали издеваться даже после того, как рыдающая жертва начала просить пощады. «Марик, я правда такого не говорил! Я могу хоть чем поклясться», — выкрикивал пострадавший. Один из комментаторов, следя за происходящим, сказал, что лучше вообще добить школьника.

Родственница пострадавшего рассказала, что мальчик — инвалид, находится на индивидуальном обучении. «Они знакомы. Из одной школы. Нос, сильнейшее сотрясение, сломана рука, побои на всем теле. Пинали по спине ногами, у него все в синяках, все в крови», — цитирует ее телеканал 360. Родные семиклассника написали заявление в полицию, которая провела проверку и установила всех участников произошедшего.

Ксения Томашова
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