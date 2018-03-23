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23 марта 2018
22 марта 2018
06:39  23 марта 2018 0

Россиянке, которой муж отрубил руки, сделали бионический протез

Теперь Маргарите предстоит реабилитация левой руки — ее хирурги смогли восстановитьФото: Маргарита Грачева, «ВКонтакте»

Лишившаяся кисти правой руки по вине ревнивого мужа, 25-летняя Маргарита Грачева обзавелась бионическими протезами. Специалисты из немецкого Дудерштадта сделали по заказу россиянки сразу два сменных протеза на правую руку — один «для черновой работы» и второй «более функциональный». О своих успехах в освоении биомеханической руки Маргарита написала в соцсетях.

Левую руку врачи смогли сохранить, но ее необходимо продолжать разрабатывать. «Впереди реабилитационный курс для левой руки в Санкт-Петербурге, — написала девушка у себя на странице „ВКонтакте“. — В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы). Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять!»

Фото: Маргарита Грачева, «ВКонтакте»

Напомним, страшный инцидент произошел 11 декабря в Подмосковье. Как писало «URA.RU», ревнивый муж заподозрил Маргариту в измене, вывез ее в лес и отрубил топором кисти рук. После этого он сам привез свою жертву в больницу и сдался полиции. Врачам удалось пришить пострадавшую левую руку, а из правой пришлось формировать культю для последующего протезирования. Для этого был объявлен сбор средств — буквально за месяц было собрано 6 млн рублей: ими была оплачена работа немецких специалистов.

Между тем, по словам матери девушки, когда Маргарита решила подать на развод, это снова привело супруга в ярость. Впрочем, по ее словам, муж наверняка считает, что достаточно ее наказал и дальше у них будет нормальная счастливая семья. Дети Маргариты во время ее лечения и реабилитации проживали с бабушкой.

Кстати, одной из причин трагедии могло стать ложное чувство безнаказанности, возникшее у Дмитрия Грачева из-за халатности участкового уполномоченного. Как было установлено в ходе проверки, Маргарита сообщала полицейскому об угрозах со стороны мужа, но дело так и не было возбуждено.

Евгений Александров
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