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23 марта 2018
22 марта 2018
06:47  23 марта 2018 0

Трамп начал торговую войну с Китаем

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент США анонсировал введение ввозных пошлин на товары из Поднебесной и инвестиционные ограниченияФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 22 марта, подписал меморандум, подразумевающий ряд мер, которые направлены против экономической политики Китая в торговле.

Документ предусматривает возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий китайской продукции, а также ограничения инвестиций Китая в американские компании. «Это — первый [комплекс мер] из множества», — приводит слова президента США «Газета.ру». В Вашингтоне рассказали, что в денежном исчислении ущерб для Китая от введения тарифов составит около пятидесяти миллиардов долларов.

В свою очередь, китайские власти разочарованы подписанием президентом США Дональдом Трампом меморандума о введении торговых мер против Китая и осуждает это решение. Об это сказано в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты объявили о торговых мерах, проигнорировав рациональные призывы, невзирая на взаимовыгодный характер торговых отношений между Китаем и США и консенсус, достигнутый сторонами, о разрешении противоречий путем консультаций», — указывается в документе. Помимо этого, в посольстве заявили, что Китай очень разочарован таким действием со стороны властей Соединенных штатов, а также решительно выступает против таких ограничений, передает RT.

Отметим, что глава государства Дональд Трамп, выступая в Белом доме на «Саммите будущего поколения», рассказал, какой бы дал совет себе 25-летнему. Он бы посоветовал не избираться в президенты, передавал телеканал 360.

Александр Черноскутов
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