Крупнейшего поставщика лекарств заподозрили в сговоре с Минздравом

07:43 23 марта 2018 0

Минздрав мог предоставлять ей преимущества при закупке лекарств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после внеплановой проверки нашла признаки сговора Министерства здравоохранения РФ и группы компаний «Р-Фарм». Несмотря на то, что фирма в 2017 году нарушила 19 контрактов на госзакупки, ее не внесли в список недобросовестной компаний, а продолжали работать с ней в рамках закупок жизненно важных лекарств.

Внеплановая проверка выявила нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает газета «Ведомости». Информацию подтвердил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По мнению надзорного ведомства, Минздрав предоставлял группе компаний «Р-Фарм» Алексея Репика преимущества при закупке лекарств. Речь идет о препаратах для борьбы с вирусом иммунодефицита человека, вирусами гепатитов В и С, туберкулезом, а также других антивирусных и антибактериальных лекарствах.

В «Р-Фарме» пояснили, что компания никогда не получала от ФАС данные о нарушениях, а также никакие государственные заказчики, в том числе Минздрав, не предоставляли ей преимущественных условий. В свою очередь в Минздраве отметили, что проверка регулятора прошла с грубыми процессуальными нарушениями, ведомство намерено обратиться в Генпрокуратуру. «В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании „Р-Фарм“, как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции», — указали в Минздраве, добавив, что оснований для включения «Р-Фарм» в список недобросовестных поставщиков не было.

По результатам проверки ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее регулятор возбудил дело против аэропорта «Домодедово» за нарушение закона «О защите конкуренции», напоминает «Национальная служба новостей». Надзорный орган подозревает авиаузел в том, что доступ к первой линии парковки имеют лишь избранные таксомоторные парки, а остальные автомобили не пускают, уточняет «Федеральное агентство новостей».