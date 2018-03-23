Ученые нашли эффективный способ похудеть

10:12 23 марта 2018 0

Ученые заморозили нерв, отвечающий за аппетит Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори назвали необычный способ уменьшить аппетит у человека. Для этого исследователи замораживали блуждающий нерв, который регулирует секрецию желудка и поджелудочной железы.

В исследовании приняли участие 10 добровольцев, которые страдали от ожирения первой и второй степени. Через специальную иглу в спине испытуемым в задний ствол блуждающего нерва ввели криогенный газ аргон, заморозив окончания. В результате нерв, подающий сигнал о голоде частично переставал работать, пишет «Утро.ру».

За добровольцами наблюдали в течение 90 дней. По окончанию испытания исследователи отметили, что в среднем люди потеряли 14% массы своего тела из-за уменьшения аппетита. В то же время никаких осложнений или побочных эффектов они не выявили. «Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, только уменьшаем силу этого сигнала до мозга, чтобы обеспечить новое, устойчивое решение сложной проблемы ожирения», — заявил один из исследователей. Специалисты университета планируют новый эксперимент, в ходе которого планируют узнать, насколько может быть длительным эффект «заморозки» нерва.

Ранее ученые из американской клиники Майо рассказали о другом способе похудения. По их словам, сбросить лишний вес проще тем, что минимум 6 часов в сутки двигается, уточняет сайт «Подмосковье сегодня». Для этого подтверждения теории ученые более 50 исследований, в которых приняли участие более тысячи человек.