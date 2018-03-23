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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
10:23  23 марта 2018 0

Захватчики екатеринбургской телебашни планируют сидеть там неделю. Эксклюзивный разговор с одним из активистов. ФОТО

Активисты вывесили флаг и не планируют сдаватьсяФото: группа «Интересное Екатеринбург» во ВКонтакте
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В акции по захвату готовящейся к сносу телебашни участвовало два екатеринбургских неформальных сообщества. Как рассказали источники «URA.RU», у забаррикадировавшихся на объекте людей запас еды на неделю.

В Сети появились первые фотографии с вершины объекта. Протестующие вывесили российский флаг, требуют остановить снос башни и заявляют, что у них с собой были теплые вещи, но они остались у приятелей, задержанных при штурме полицией, сообщается в группе «Интересный Екатеринбург».

«URA.RU» удалось пообщаться с представителем еще одного протестующего — того, который утром спрыгнул с башни на парашюте. «Он пробрался вместе со всеми, планировали двое, но у другого бейсера появились неотложные дела. Насчет ощущений, думаю что бейсер довольный! Потому что прыжок прошел по плану», — рассказал корреспонденту приятель протестующего на условиях анонимности.

Как уточняют источники агентства, в акции принимали участие представители двух екатеринбуржских сообществ: бейсеры — занимающиеся прыжками с высотных объектов и руферы — любители экстремальных развлечений на крышах высотных объектов. Забаррикадировались внутри именно последние, причем готовятся сидеть там неделю.

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Активисты уже опубликовали снимок с верхушки башни Фото: группы «Интересное Екатеринбург» во ВКонтакте

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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