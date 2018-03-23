10:23 23 марта 2018 0

Активисты вывесили флаг и не планируют сдаваться Фото: группа «Интересное Екатеринбург» во ВКонтакте

В акции по захвату готовящейся к сносу телебашни участвовало два екатеринбургских неформальных сообщества. Как рассказали источники «URA.RU», у забаррикадировавшихся на объекте людей запас еды на неделю.

В Сети появились первые фотографии с вершины объекта. Протестующие вывесили российский флаг, требуют остановить снос башни и заявляют, что у них с собой были теплые вещи, но они остались у приятелей, задержанных при штурме полицией, сообщается в группе «Интересный Екатеринбург».

«URA.RU» удалось пообщаться с представителем еще одного протестующего — того, который утром спрыгнул с башни на парашюте. «Он пробрался вместе со всеми, планировали двое, но у другого бейсера появились неотложные дела. Насчет ощущений, думаю что бейсер довольный! Потому что прыжок прошел по плану», — рассказал корреспонденту приятель протестующего на условиях анонимности.

Как уточняют источники агентства, в акции принимали участие представители двух екатеринбуржских сообществ: бейсеры — занимающиеся прыжками с высотных объектов и руферы — любители экстремальных развлечений на крышах высотных объектов. Забаррикадировались внутри именно последние, причем готовятся сидеть там неделю.