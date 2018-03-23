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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:45  23 марта 2018 0

Дохлых куриц подбросили к птицефабрике: специалисты начали проверку ЧП на Урале. ФОТО, ВИДЕО

Птицефабрика. Магнитогорск, птицы, птицефабрика, курицы, клетки
Птицефабрика оказалась непричастна к экологическому ЧПФото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники департамента Росприроднадзора по УрФО после сообщений в СМИ выехали на место, где была обнаружена груда сгнивших куриных мертвых тушек. Поскольку куча останков была найдена неподалеку от Среднеуральской птицефабрики, то подозрения пали на предприятие. Возникла версия, что на фабрике решили не тратиться на утилизацию по правилам, а просто выбросили умерших птиц.

«Останки выброшены не в реку, а в отстойник птицефабрики. Там их не тонны, как сообщалось, а порядка 100 килограммов. В результате проверки установлено, что останки куриц не с птицефабрики, птиц кто-то подбросил, произошла провокация. Кто и с какой целью это сделал, будет разбираться природоохранная прокуратура», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что под Екатеринбургом, в районе Среднеуральской птицефабрики, местные жители нашли зловонную груду куриных останков. Фотографии и видеозаписи вызвали резонанс в Сети, а после публикаций в СМИ этим заинтересовались правоохранительные органы.

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Фото: Вадим Иванов, «ВК»

Александр Лукманов
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