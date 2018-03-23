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23 марта 2018
Главные новости Москвы
14:51  23 марта 2018 0

Из российских банков начался отток валюты за границу. Бизнесмены больше не боятся санкций

Иллюстрации на тему «Желтая уточка правды». Екатеринбург, уточка правды, деньги, желтая утка, игрушка
С начала года за границу выведено порядка 8 млрд долларовФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Из российских банков начался отток валюты за границу, которая поступила в страну в январе на фоне опасений новых западных санкций. По оценкам аналитиков, клиенты забрали из банков восемь миллиардов долларов.

На тенденцию обратил внимание «Райффайзенбанк» в своем обзоре банковского сектора. Согласно данным, в начале 2018 года счета в российских банках пополнились валютой на 8,6 миллиарда долларов. Аналитики связали это с опасениями новых санкций со стороны состоятельных россиян перед обнародованием «кремлевского доклада», посвященного влиятельным политикам, чиновникам, бизнесменам и их связям с российскими властями, передает РБК.

Аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай констатирует, что почти весь «санкционный» январский приток валюты в феврале покинул пределы России. По его словам, часть ушедших за рубеж средств могла пойти на приобретение суверенных бондов России на четыре миллиарда долларов, размещенных 16 марта. Сезонный переток валюты Порывай исключает.

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников также считает, что такие существенные перетоки валюты могут быть связаны с операциями отдельных крупных корпоративных клиентов. Партнер PwC Михаил Филинов называет несколько причин оттока капитала. Главная — запретительный характер валютного контроля и узкий перечень разрешенных операций, считает он. Еще одна — привлекательность иностранных площадок для операций с ценными бумагами.

Александр Пономарев
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