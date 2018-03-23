В Зауралье 80% жителей сел пьют «плохую» воду

В 2017 году лишь 21% жителей сел Курганской области был обеспечен качественной питьевой водой. В городах региона ситуация лучше: здесь без опаски может пить воду 61% жителей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
С 2013 года в селах ситуация заметно улучшилась — тогда качественную воду получали всего 3,4%, а вот в городах положительная динамика едва заметна. В 2017 году зауральское ведомство подало 30 исков по доведению качества воды до нормативных показателей, а также по организации и разработке проектов зон санитарной охраны. В отношении нарушителей составлено 64 административных протоколов.
В прошлом году были разработаны планы мероприятий по улучшению качества питьевой воды 21 организацией, осуществляющей водоснабжение. 19 из них были утверждены.