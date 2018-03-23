{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Курганской области
14:57  23 марта 2018 0

В Зауралье 80% жителей сел пьют «плохую» воду

Верхний Уфалей. Нижний Уфалей. Казаков Павел. Челябинск., колодец, ведро, нижний уфалей
За пять лет водоснабжение сел улучшилось с 3,4% до 21%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2017 году лишь 21% жителей сел Курганской области был обеспечен качественной питьевой водой. В городах региона ситуация лучше: здесь без опаски может пить воду 61% жителей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 2013 года в селах ситуация заметно улучшилась — тогда качественную воду получали всего 3,4%, а вот в городах положительная динамика едва заметна. В 2017 году зауральское ведомство подало 30 исков по доведению качества воды до нормативных показателей, а также по организации и разработке проектов зон санитарной охраны. В отношении нарушителей составлено 64 административных протоколов.

В прошлом году были разработаны планы мероприятий по улучшению качества питьевой воды 21 организацией, осуществляющей водоснабжение. 19 из них были утверждены.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров