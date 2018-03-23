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Главные новости Тюменской области
15:49  23 марта 2018 0

Актерам фильма «Тобол» несколько месяцев не платили зарплату

Пресс-конференция посвященная фильму
О съемках «Тобола» рассказали на пресс-конференции в ТюмениФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бюджет фильма «Тобол», который в ноябре должен выйти на широкий экран, составил около 500 миллионов рублей. Об этом сегодня, 23 марта, на пресс-конференции заявил генеральный продюсер фильма Олег Урушев. По его словам, летом во время съемок у организаторов закончились деньги, и актеры три месяца сидели без зарплаты.

«Хорошо, что такие актеры, как Женя Дятлов, Дима Назаров, Андрей Бурковский предоставили уникальный актерский кредит — они июнь, июль, август снимались в кредит, и я с ними рассчитался только в октябре, — пояснил Олег Урушев. — А один тюменский актер из-за долга в 100 тысяч рублей не вышел на площадку». В общей сложности, отметил Олег Урушев, в октябре он выплатил актерам 18 миллионов рублей. Ситуацию с отсутствием финансирования, по его словам, спасли компании «Сибур» и «Газпромнефть». «Если бы они не включились, я был бы вынужден остановить проект», — заявил он.

Пресс-конференция посвященная фильму "Тобол". Тюмень, дятлов евгений
Евгений Дятлов: «Меня мой собственный костюм поразил»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Официальный бюджет фильма в итоге составил около полумиллиарда рублей— изначально он составлял 399 миллионов рублей и в процессе подорожал примерно на 100 миллионов. «Подорожали погода, компьютерная графика, и в Тобольске мы оставили около 100 миллионов рублей, — рассказал Олег Урушев. — Мы потратили только 19 миллионов на авиабилеты Москва — Тюмень, у нас был перерасход по транспорту».

К примеру, рассказал режиссер, из сценария был убран поход за кольчугой — сооружение крепости для этого эпизода обошлось бы в 10 миллионов рублей. «Разровнять потом — это 700 тысяч, а вот насыпать и сделать — это больше 10 миллионов. В книге можно описать и десять путешествий. А в кино мы убрали около 100 героев, которые просто мелькали. Это 100 костюмов, каждый 100 тысяч — это уже 10 миллионов», — пояснил он.

Евгений Дятлов, который в фильме сыграл роль князя Матвея Гагарина, отметил, что остался в восторге от своего костюма. «Меня мой собственный костюм поразил. Жалею, что нет у нас такого кадра, где бы камера по этому костюму прокатилась, потому что надо видеть, как там все проделано и какая потрясающая работа, — рассказал он и со смехом добавил: — Можно было бы меня там больше и не показывать в этом фильме».

Премьера фильма «Тобол» состоится 21 ноября в Тюмени. На следующий день ленту презентуют в Тобольске, 24 ноября — в Ноябрьске, и 27-го — в Москве. 29 ноября 2018 года начнется прокат фильма в кинотеатрах России.

Надежда Карташова
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