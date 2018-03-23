Главу Волоколамского района отправят в отставку из-за ядовитой свалки

Глава Волоколамского района Московского области Евгений Гаврилов будет отправлен в отставку из-за событий вокруг мусорного полигона «Ядрово», расположенном вблизи города. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на источники в подмосковном правительстве.
Гаврилов занимает этот пост четыре года — с апреля 2014 года. По словам источников, его место теперь может занять глава другого подмосковного района.
Скандал вокруг мусорной свалки возник после разлома на полигоне, из которого начал выходить ядовитый свалочный газ. Его ликвидировали, однако многие местные жители, в числе которых было много детей, пожаловались на ухудшение состояния здоровья и обратились за медицинской помощью. 21 марта возле администрации района устроили акцию протеста, во время которой напали на Гаврилова, а также на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас на полигоне «Ядрово» планируется провести дегазацию, напоминает «URA.RU».