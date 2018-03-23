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Главные новости Курганской области
16:54  23 марта 2018 0

Курганский суд отказал старушке в признании ее покойного мужа умершим

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Вдова, долгое время не проживавшая с мужем-участником ВОВ, хотела воспользоваться его льготамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Мишкинского района Курганской области обратилась с заявлением в суд о признании своего мужа-участника Великой Отечественной войны умершим, но получила отказ. Женщина хотела воспользоваться льготами, которые имеют вдовы ветеранов, в том числе на получение жилья.

По данным заявительницы, она вышла замуж в 1945 году в поселке Мишкино. Но жизнь с мужем не сложилась и женщина переехала в другой поселок. Брак они не расторгали. Ей было известно, что муж проживал до 1986 года в селе Мишкинского района, потом связь с ним пропала.

Суд установил, что мужчина в указанном заявительницей селе не проживал. Более того, представитель женщины выдвинул несколько версий о том, где мог жить ветеран. Сведения о мужчине искали в ЗАГСах и архивах Курганской, Свердловской и Челябинской областях. Оказалось, что мужчина длительное время проживал в Челябинске, где и умер в сентябре 1989 года. «Учитывая, что имеется актовая запись о смерти гражданина, оснований для объявления его умершим нет», — уточнили в суде.

Кроме того оказалось, что брак между заявительницей и гражданином был расторгнут, а после этого мужчина в разное время женился еще четыре раза. Таким образом, права на льготы вдовы участника ВОВ у старушки нет.

Анна Бояркина
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