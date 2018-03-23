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23 марта 2018
Главные новости Москвы
16:00  23 марта 2018 0

Савченко объявила голодовку в украинском суде. ФОТО

Савченко с 23 марта объявила голодовкуФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Киеве в Шевченковском суде идет заседание по избрании меры пресечения для Надежды Савченко. Ранее она была лишена депутатской неприкосновенности и задержана прямо во время заседания Верховной Рады.

Через полтора час затянувшегося заседания Надежда Савченко объявила голодовку, сообщает издание obozrevatel.com. «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, ибо я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти», — заявила Савченко.

Голодовка — проверенный метод Савченко. Находясь под арестом до суда в российском СИЗО, Савченко провела длительную голодовку. Правда, на удивление всем, во время голодовки не похудела, а, наоборот, очень сильно поправилась.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Надежда Савченко была задержана по обвинению в подготовке вооруженного государственного переворота на Украине. Ранее был арестован глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого подозревают в том, что он готовил переворот вместе с Савченко. После первой ночи в СИЗО Савченко заявила, что следственные изоляторы на Украине «в некоторых моментах даже хуже», чем российские, приводит ее слова RT.

Савченко до и после голодовки в российском СИЗО
Фото: for-ua.info

Александр Лукманов
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