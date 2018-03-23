16:36 23 марта 2018 0

Алексей Кокорин приглядывается к главам-неудачникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области объявили лучшие муниципальные образования по итогам 2017 года. Однако аутсайдер списка официально назван не был. Источники «URA.RU» сообщили, кому из глав районов стоит опасаться за свое кресло.

Так, худшими в рейтинге эффективности по итогам 2017 года стали команды Петуховского, Половинского и Далматовского районов. Также в хвосте рейтинга оказались Лебяжьевский, Мокроусовский и Кетовский районы.

В январе 2018 года губернатор Курганской области Алексей Кокорин анонсировал отставку нескольких глав вслед за главой Петуховского района Сергея Герасименко. Он отмечал, что будет исходить из оценки социально-экономического развития районов. После скандала с началом отопительного сезона в Частоозерском районе своей должности также лишился Виктор Шаталин, его кресло занял Алексей Журавлев.

Среди возможных претендентов в январе назывались глава Звериноголовского района Михаил Шейгец, глава Катайского района Юрий Малышев, а также руководитель Юргамышского района Юрий Касатов и Петр Коротовских из Мишкино. Некоторые из собеседников предлагали не забывать и о проблемах Целинного и Белозерского районов (главы — Сергей Семенов и Виктор Терехин).

Также по данным источников в правительстве региона, на устойчивость глав могли повлиять результаты выборов президента. Здесь после Кургана худший результат показали уже «обезглавленный» Петуховский район, а также Притобольный и Кетовский районы. Таким образом, учитывая, что в Кетовском районе глава избран лишь в начале 2018 года, совпадений в трех представленных списках аутсайдерах практически не оказалось. «Вероятнее всего, новых отставок пока не будет, но все же „плохишам“ стоит подтянуться», — считает собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.