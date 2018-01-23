Кокорин загадал, кто из мэров Зауралья будет уволен. Отгадка «URA.RU»

16:59 23 января 2018 0

Сергею Герасименко не раз намекали, что пора уйти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вслед за главой Петуховского района Сергеем Герасименко, который написал заявление об отставке, в ближайшее время уйдут еще несколько мэров. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин на встрече со СМИ анонсировал отставку еще двух коллег Герасименко, не называя их имен. «URA.RU» узнало, кто это.

После громкого заявления губернатора главы районов задумались, кто из них является главным претендентом. Проблема заключается в том, что, по словам главы региона, все они являются аутсайдерами рейтинга районов. Однако публично озвучена была лишь десятка лидеров, а, значит, все остальные 16 глав оказались в зоне риска.

Скандалы в Звериноголовском районе могут стоит Михаилу Шейгецу места главы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным инсайдеров, за свои места стоит опасаться главам четырех районов. В первую очередь называется кандидатура главы Зверинки Михаила Шейгеца (здесь свою роль сыграли бунт учителей и скандал с урановым месторождением). Отставку прочат также главе Катайского района Юрию Малышеву — на этой территории давно тлеет конфликт районной власти и мэра Валерия Черных, а также стала достоянием общественности некрасивая история со скандалами чиновниц, которые связывают с романтическими увлечениями Малышева.

По мнению источников, также стоит задуматься главе Юргамышского района Юрию Касатову и Петру Коротовских из Мишкино. Некоторые из собеседников предлагают не забывать и о проблемах Целинного и Белозерского районов (главы — Сергей Семенов и Виктор Терехин). Ожидается, что решение губернатор примет по итогам первого квартала 2018 года (то есть в апреле).

Вместе с тем остаются опасения, что даже после того, как главам «укажут на дверь», они могут пойти на конфликт с областными властями. Так поступил опальный Сергей Герасименко, который после прозрачного намека губернатора о том, что «на его месте я бы ушел», удерживает власть в течение года. Вопрос о его отставке будет поднят на Думе 25 января, но несмотря на проведенные переговоры с депутатами у областных чиновников нет гарантии, что все пройдет гладко. «Человек неуправляемый, кто знает, что придет ему в голову», — высказывают опасения источники в правительстве региона.

Юрию Малышеву из Катайска тоже стоит опасаться за свой пост Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Ненадежные главы „подставляют“ не только жителей района, но и всю область. К примеру, мы не можем включить проблемные районы в программу „Комфортная среда“. Если они не выполнят условия — подведут всю область, возвращать придется все выделенные федеральные средства», — объясняет спикер областной думы Дмитрий Фролов, говоря о Герасименко.

В вину опальному главе ставят не только срыв подготовки района к зиме, но и провал при подготовке документов зауральских моногородов к присвоению им статуса зоны опережающего развития. В итоге все хлопоты пришлось взять на себя областному департаменту экономики.

«Всенародно избранных глав не так просто отправить в отставку, как тех, кого избрали по новой системе — с помощью конкурса», — считает глава Щучанского района Петр Чикишев. Однако собеседники в правительстве региона напоминают, как сложно было еще несколько лет назад убрать с постов «неудобных» руководителей. «Вспомните главу Варгашинского района Романа Мухина, сколько с ним ни бился бывший губернатор Олег Богомолов, он так и досидел до конца срока», — отметил один из источников, который пожелал остаться анонимным. По его мнению, сейчас спорные вопросы удается решать более эффективно.

Вице-спикер областной думы Евгений Кафеев в процессе обсуждения проблемы напомнил еще об одной проблеме. «Убрать главу — еще полдела, нужно найти грамотного специалиста на его место, сейчас с этим в области большие проблемы», — отметил депутат.