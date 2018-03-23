ВТБ снизил ставки по ипотеке для бюджетников до 8,8%. Возможностями кредита смогут воспользоваться зарплатные клиенты банка, работающие в сферах образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых и таможенных органах, а также органах федерального и муниципального управления.
По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн рублей. По кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке ставка снижена до 9% для зарплатных клиентов ВТБ, до 9,3% — для клиентов других банков.
Также банк предлагает оформить ипотечный кредит по программе «Больше метров — меньше ставка» под 8,9%. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно).
По итогам первых двух месяцев 2018 года ВТБ выдал 26 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.