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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Свердловской области
10:54  24 марта 2018 8

От телебашни в Екатеринбурге остался «огрызок» в 30 метров. Демонтаж займет две недели. ФОТО

Снести башню полностью не удалосьФото: представитель пиар-службы УГМК Нина Пелевина, Facebook
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Снос телебашни в Екатеринбурге
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После взрыва телебашни в Екатеринбурге осталось 25-30 метров здания. Их демонтируют в ближайшие две недели.

«Взрыва было два, с интервалом в несколько секунд, просто они для наблюдателя в один слились. Все было в штатном режиме», — рассказала агентству представитель пиар-службы УГМК Нина Пелевина. Она признала: то, что после взрыва осталось несколько десятков метров здания — это небольшой минус: «Может, повлиял брак, допущенный при строительстве самой башни».

Пелевина подчеркнула, что все основные и самые главные части процесса прошли идеально: «макушка легла четко в демпфер, а башня обрушилась сама в себя». «Они [АО „РВС“] говорят, недели за две все разберут, потом будут вывозить мусор и планировать площадку под строительство», — сообщила представитель УГМК. На вопрос о том, когда начнется строительство следующего объекта (а запланирован был ледовый дворец для ХК «Автомобилист»), Нина Пелевина ответила, что «так далеко загадывать сложно и все идет согласно графику заказчика».

Глава «РВС» Юрий Овчаров рассказал о том, что больше всего «волновало общественность». «Сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни — 25-30 метров высотой — в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в сроки, установленные заказчиком. Второго обрушения не будет», — говорит он.

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Фото: пресс-служба АО «РВС»

Семен Гринберг
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