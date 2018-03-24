Названы кандидаты на пост Медведева

11:47 24 марта 2018 0

Мэра Москвы называют вероятным кандидатом в премьер-министры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты назвали трех возможных кандидатов на пост главы нового правительства России, которое должно быть сформировано после выборов президента.

По мнению политолога и экономиста Михаила Делягина, наиболее вероятные претенденты на пост премьер-министра — глава кремлевской администрации Антон Вайно, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в интервью «Царьграду». При этом эксперт не включил в список Алексея Кудрина, который проявлял известную активность накануне выборов.

Ключевыми фигурами Делягин считает Вайно и Собянина; Голикова, по его мнению, — «может быть теоретически». А вот сохранение поста Дмитрием Медведевым эксперт назвал «предсказуемостью катастрофы».