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14:21  24 марта 2018 0

Оленеводы из девяти стран мира отмечают на Ямале свой праздник. ФОТО

Международное событие проходит на Ямале впервыеФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В столице Ямала Салехарде отмечают один из самых ярких праздников — День оленевода. Участники и гости мероприятия традиционно собрались на берегу реки Полябты.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, Салехард принимает представителей разных стран, входящих в «Союз оленеводов мира». Международное событие проходит на Ямале впервые. В съезде оленеводов принимают участие представители Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании (Шотландии), Гренландии, Канады, США (Аляска), а также Монголии и Китая.

В рамках Дня оленевода также проходит фестиваль национальных культур коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока «Сенгакоця» («Колокольчик»). Одна из его составляющих — конкурс национальной одежды ненцев, ханты, коми-зырян. Также представлены детские костюмы коренных этносов, украшения и аксессуары из аутентичных местных материалов.

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Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Культурно-развлекательная программа включает гостевание в чумах, катание на оленьих упряжках, соревнования по национальным видам спорта. Представители коренных народов демонстрируют гостям свою силу, ловкость и волю к победе в метании тынзяна на хорей, тройном национальном прыжке, перетягивании палки, прыжках через нарты, национальной борьбе и гонках на оленьих упряжках.

На площадке праздника установлены торговые ряды, где ямальские предприятия и гости праздника предлагают всем желающим попробовать свою продукцию, купить сувениры и меховые изделиями, рыбу и оленину.

Под занавес праздника состоится торжественное награждение победителей многочисленных конкурсов и состязаний.

Наталья Володина
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