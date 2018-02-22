{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Ямала
16:15  22 февраля 2018 0

На Ямале начали отмечать главный праздник кочевников Севера. Он растянется на три месяца

Победителю гонок на оленьих упряжках традиционно дарят импортный снегоходФото: Иван Седов

На Ямале 22 и 23 февраля начали отмечать День оленевода — главный праздник кочевых народов Крайнего Севера. Первые мероприятия состоялись в фактории Кар-Нат в Пуровском районе ЯНАО. На протяжении почти трех месяцев они пройдут в 26 населенных пунктах региона. Основные празднества состоятся в семи районных центрах округа, сообщили в департаменте по делам коренных малочисленных народов севера Ямало-Ненецкого автономного округа.

В регионе пройдут ярмарки и спортивные соревнования. 3 марта в Надыме стартуют соревнования среди оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Главным спортивным событием на Дне оленевода обычно становятся бега на оленьих упряжках. Нефтяники и газовики традиционно вручают ценные призы победителям: снегоходы, автономные генераторы и другие ценные для тундровиков подарки. Последними День оленевода отметят в селе Сеяха Ямальского района 20 и 21 апреля.

Дни оленевода в ЯНАО массово отмечают уже более 15 лет. За это время праздник стал туристической достопримечательностью. В этом году в рамках празднования 24 марта в Салехарде впервые пройдет международное событие: заседание ассоциации «Оленеводы мира». В съезде оленеводов примут участие представители Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании (Шотландии), Гренландии, Канады, США (Аляска), а также Монголии и Китая.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров