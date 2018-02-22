16:15 22 февраля 2018 0

Победителю гонок на оленьих упряжках традиционно дарят импортный снегоход Фото: Иван Седов

На Ямале 22 и 23 февраля начали отмечать День оленевода — главный праздник кочевых народов Крайнего Севера. Первые мероприятия состоялись в фактории Кар-Нат в Пуровском районе ЯНАО. На протяжении почти трех месяцев они пройдут в 26 населенных пунктах региона. Основные празднества состоятся в семи районных центрах округа, сообщили в департаменте по делам коренных малочисленных народов севера Ямало-Ненецкого автономного округа.

В регионе пройдут ярмарки и спортивные соревнования. 3 марта в Надыме стартуют соревнования среди оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Главным спортивным событием на Дне оленевода обычно становятся бега на оленьих упряжках. Нефтяники и газовики традиционно вручают ценные призы победителям: снегоходы, автономные генераторы и другие ценные для тундровиков подарки. Последними День оленевода отметят в селе Сеяха Ямальского района 20 и 21 апреля.

Дни оленевода в ЯНАО массово отмечают уже более 15 лет. За это время праздник стал туристической достопримечательностью. В этом году в рамках празднования 24 марта в Салехарде впервые пройдет международное событие: заседание ассоциации «Оленеводы мира». В съезде оленеводов примут участие представители Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании (Шотландии), Гренландии, Канады, США (Аляска), а также Монголии и Китая.