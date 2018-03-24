В Кремле отреагировали на сообщения о вербовке Савченко в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Он опроверг версию о том, что Савченко была завербована Кремлем во время задержания в России.
«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии???. Естественно, это полная чушь», — приводит RT слова Пескова. Пресс-секретарь президента добавил, что Надежда Савченко — это «глубоко внутреннее дело Украины». Кремль, по заявлению Пескова, больше интересует, выразят ли европейские лидеры требование Киеву освободить депутата, пишет National News.
Напомним, что 23 марта Савченко была арестована на два месяца без возможности внесения залога. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат планировала теракт в стенах Верховной рады. В результате Савченко объявила голодовку.