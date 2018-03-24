Самолет Су-25 назвали в честь летчика Филипова, героически погибшего в Сирии

Один из штурмовиков Су-25 был назван в честь погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Торжественная церемония состоялась 24 марта на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, в той части, где летчик служил на протяжении десяти лет. Именно оттуда он был отправлен в Сирию, пишет телеканал 360. По словам Воскресенского, в митинге приняли участие личный состав полка, родители и вдова Филипова. Отец погибшего летчика выразил благодарность за память о сыне и указал, что у летчиков, которые будут управлять именным самолетом, будет новая мотивация для образцового выполнения задач, приводит слова отца Героя National News.
Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб». Боевики сбили его самолет, однако пилот смог катапультироваться и погиб во время боя с террористами. Посмертно Филипов был представлен к званию Героя России. Гибель летчика, как отмечает «Русская планета», вызвала резкую реакцию среди офицеров ВС РФ, которые заявили, что будут «мстить» боевикам.