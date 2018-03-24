Николай Басков обвинил всемирно известного певца Оззи Осборна в плагиате. «Золотой голос» России заявил, что Осборн украл у него идею промо-постера к туру «Игра».
Басков снял видеообращение на английском языке, адресованное Осборну. Росиянин обвинил британского рок-певца в том, что тот без разрешения взял задумку, использованную в шоу «Игра», с которым Басков путешествует по России. По словам Баскова, задумка была реализована им еще год назад. Чтобы разобраться в возникшей проблеме, российский певец предложил Осборну встретиться второго июня в Москве.
«Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу „Игра“ без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промо-постера и приедете со своим шоу в Россию, где я действительно известный певец, как король», — говорит Басков в своем заявлении.