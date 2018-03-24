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24 марта 2018
21:33  24 марта 2018 0

Детей, пострадавших в Волоколамске, выписали домой. «Отравления» могли быть простудой

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, птицы, свалка, лка, ТБО
Дети дома, отравление газом не подтвердилосьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Все дети, госпитализированные несколько дней назад в Волоколамске в результате выброса свалочного газа, выписаны из стационара. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Все дети, госпитализированные на диагностическое обследование, а их было 11, на данный момент выписаны из стационара и находятся дома. Патологии нет, дети находятся на динамическом наблюдении», — сказал Марков. По словам министра, анализы, взятые у детей на токсикологию, оказались отрицательными. Массовое обращение жителей к врачам может быть вызвано не только запахом со свалки, но и ОРВИ или аллергией, подчеркнул Марков.

Напомним, что в районе Волоколамска, на территории подмосковного «Ядрово» ввели режим ЧС из-за запаха, долгое время распространяемого мусорным полигоном. 21 марта, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, из-за чего к врачам обратились родители нескольких десятков детей. При этом проведенные замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Как ранее писало «URA.RU», свалку уже взяли под свой контроль активисты-экологи.

Виктор Жуков
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