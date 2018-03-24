Опасную свалку под Волоколамском возьмут на контроль активисты-экологи

За ситуацией на полигоне ТБО «Ядрово» под Волоколамском и ходом его реконструкции будет наблюдать Единая группа общественного контроля. Это предложение Общественной палаты Подмосковья одобрил спецпредставитель губернатора правительства Московской области Александр Чупраков. Новый участок полигона, оборудованный по современным стандартам безопасности, начнет работать с 14 апреля.
Как сообщил Чупраков, на нем будет установлена система очистки фильтрата, для чего уже созданы специальные колодцы и, в дальнейшем, предусмотрены очистные сооружения. Оборудование, которое позволит избежать повторения выбросов свалочного газа на уже имеющейся свалке, поступит в ближайшее время. «С 14 апреля Юджин (Тиммерманс, коммерческий директор устроителя системы дегазации — голландской компании „Trisoplast Mineral Liners“) начинает выполнять проколы и монтаж системы, которая собирает газ и будет выводить его на высокотемпературный факел, где газы будут сжигаться при температуре 1,2 тыс. градусов», — цитирует Чупракова «Интерфакс».
Сейчас формируется список, в который войдут представители всех групп гражданских активистов, а также Общественной палаты Московской области и Совета по правам человека при губернаторе. Они смогут лично изучить старую часть свалки и новую часть «Ядрово», сообщает также ТАСС.
Как уже писало «URA.RU», 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. За два последующих дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей, а возмущенные жители Волоколамска в жесткой форме потребовали отчета у властей, фактически атаковав мэра и губернатора. Вечером 21 марта губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел свалку, после чего отправил в отставку главу Волоколамского района Евгений Гаврилова. Сейчас завоз мусора на старую часть свалки значительно ограничен: дополнительное его количество необходимо для формирования нужного уклона тела полигона и отвода свалочного газа через пористый слой — грунт для этих целей не подходит.