Американский журнал Time в очередной раз вышел в свет с портретом президента России на главной странице номера. На этот раз Владимир Путин был изображен с короной на голове.
Фотографию российского лидера с малой царской императорской на голове сопровождает подпись «Восходящий царь» («Rising tsar»). Европейская версия журнала, а именно там Путин стал лицом номера, выйдет в продажу 2 апреля, передает RT.
Портрет Владимира Путина, одержавшего победу на президентских выборах 18 марта иллюстрирует критическую статью Яна Бреммера. По содержанию текста деятельность Путина оценивается в довольно негативном контексте: автор исходит из собственных оценок деятельности избранного президента РФ, называя его проницательным тактиком и плохим стратегом, как во внутренней, так и во внешней политике.
Отметим, в июле прошлого года Time выпустил статью о якобы имевших место фактах российского кибервмешательства в американские выборы. Статью иллюстрировал портрет Владимира Путина, составленный из значков, обозначающих интернет-пользователей.
Кстати, образ Путина — царя используется западными СМИ не в первый раз: так, в октябре 2017 года британский The Econoimist вышел с портретом президента РФ в карикатурном царском мундире. Портрет иллюстрировал статью «Царь родился» («A tsar is born»).
Между тем, еще в 2007 году тот же Time, поместив портрет Путина на обложку очередного номера, назвал российского лидера «царем новой России».