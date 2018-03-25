Любитель лотерей выиграл 12 млн долларов

08:50 25 марта 2018 0

В пересчете на доллары США выигрыш составляет 12 млн Фото: Pixabay

Житель Канады выиграл в лотерею 15 миллионов канадских долларов. По закону, имя победителя должно стать достоянием общественности, но счастливчик пока не вышел на связь с организаторами розыгрыша.

Выигрышный билет был куплен в провинции Онтарио, а розыгрыш состоялся в минувшую субботу, 24 марта. Город, где живет победитель, озвучат позднее, пишет агентство Nation News. В пересчете на американские доллары выигрыш составляет 12 млн.

Самый крупный выигрыш в истории канадских лотерей был разыгран в 2015 году. Победителю досталось 64 млн в национальной валюте.