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25 марта 2018
24 марта 2018
23 марта 2018
22 марта 2018
10:24  25 марта 2018 1

Жертвами столкновения двух иномарок в Челябинске стали четыре человека. «Одного разорвало на части». ФОТО

Вечерний город. Курган, светофор, уличное освещение, зеленый свет, свет фар, зима, ночной город, вечерний курган, ночь
ДТП произошло на регулируемом перекресткеФото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивное фото)

В результате страшной аварии в Челябинске погибли четыре человека. Трагедия произошла вечером 24 марта на регулируемом перекрестке напротив дома №29 по улице Героев Танкограда.

Около 22:15 55-летний водитель «Рено» поворачивал налево на светофоре, когда в него на встречном движении въехал «Мерседес», за рулем которого сидел 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. От травм на месте погибли четыре человека: водители в обеих машинах и два пассажира «Рено». 29-летний пассажир «Мерседеса» госпитализирован.

Очевидцы были в ужасе от происходящего. «Мерин всех снес! Все погибли! Одного разорвало на части!» — написали в паблике «Регион-74». По данным группы, водитель немецкого авто ехал со скоростью 170 км/ч.

Обсуждение продолжилось в соцсети. «Зачем выкладывать такие фото?!» — написала в подписи к посту Анастасия Минченко. «Чтоб люди видели и учились на чужих ошибках», — ответил ей один из подписчиков. «Я в шоке, родственникам соболезнования», — пишут в Сети.

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Фото: «Регион-74» «ВКонтакте»

Семен Гринберг
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