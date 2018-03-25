В результате страшной аварии в Челябинске погибли четыре человека. Трагедия произошла вечером 24 марта на регулируемом перекрестке напротив дома №29 по улице Героев Танкограда.
Около 22:15 55-летний водитель «Рено» поворачивал налево на светофоре, когда в него на встречном движении въехал «Мерседес», за рулем которого сидел 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. От травм на месте погибли четыре человека: водители в обеих машинах и два пассажира «Рено». 29-летний пассажир «Мерседеса» госпитализирован.
Очевидцы были в ужасе от происходящего. «Мерин всех снес! Все погибли! Одного разорвало на части!» — написали в паблике «Регион-74». По данным группы, водитель немецкого авто ехал со скоростью 170 км/ч.
Обсуждение продолжилось в соцсети. «Зачем выкладывать такие фото?!» — написала в подписи к посту Анастасия Минченко. «Чтоб люди видели и учились на чужих ошибках», — ответил ей один из подписчиков. «Я в шоке, родственникам соболезнования», — пишут в Сети.