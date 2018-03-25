Пермскую семью, которая много лет эксплуатировала девушку, начали проверять правоохранительные органы. Следователи устанавливают, как именно девушка оказалась в роли бесплатной рабочей силы, без права голоса и без документов, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
О том, что в пермской семье на правах бесплатной помощницы по хозяйству содержится молодая женщина, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, писало «URA.RU». На сайте омбудсмена было рассказано, что много лет назад женщина нашла на улице ребенка и отдала его в семью своей дочери. Найденную девочку стали использовать для домашних нужд, заставляли делать грязную работу, били. Установить личность ребенка и сообщить о нем в полицию, семья не сочла нужным. Девочка много лет росла в условиях, которые Миков назвал схожими с рабскими.
После того, как сообщения об эксплуатируемой девушке стали появляться в СМИ и были озвучены местным омбудсменом, следственные органы начали доследственную проверку.