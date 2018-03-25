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25 марта 2018
15:34  25 марта 2018 0

Центробанк спрогнозировал рост цен на бензин в 2018 году

Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, азс лукойл, лукойл, заправка лукойл
Россияне ждут, как изменятся ценники на АЗСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобильное топливо в 2018 году может подорожать на 5,3%. Об этом сообщается в докладе ЦБ РФ. Цены последуют за повышением акцизов, которое будет проведено в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

«В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек», — цитирует «Газета.ру» специалистов ЦБ.

В итоге, по оценкам аналитиков, цены на топливо в наступившем году могут достичь 55 рублей за литр, уточняет «Ридус». В 2017 году год средняя цена на бензин выросла на 6,8%, составив в декабре 38,87 рубля за литр, а дизтопливо подорожало на 8,5% — в среднем до 40,03 рубля за литр. При этом ранее президент Владимир Путин обсудил с главой ФАС ряд мер, которые, напротив, должны привести к снижению цен на АЗС, напоминает сайт VSE42.Ru.

Сейчас в РФ экспериментируют с новыми видами горючего, которые могут снизить расходы автомобилистов. К примеру, Всероссийский НИИ переработки нефти разработал альтернативное топливо на основе этанола. Добавка в бензин спирта из фуражной пшеницы или древесины позволит снизить цену литра топлива до 35 рублей, сообщают Nation News. Такое топливо снизит уровень вредных выбросов и, за счет низкого содержания смол и серы, увеличит срок эксплуатации двигателей и топливной аппаратуры автомобилей.

Владимир Васин
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