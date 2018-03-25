В расположенном в центре Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул сильный пожар. По имеющейся информации, в одном из кинозалов были обнаружены четыре детских тела.
О страшной находке сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Ранее предполагалось, что спасателям, пожарным и охране удалось эвакуировать всех посетителей и персонал. Между тем, местные пользователи соцсетей пишут, что часть людей пришлось снимать с крыши, а другие выпрыгивали из окон. На одном из роликов видно, как мужчина выбирается из оконного проема и прыгает вниз, сильно ударившись о самортизировавший металлический козырек входной группы.
По словам очевидцев, пожар начался в одном из кинозалов «Зимней вишни» — якобы кто-то поджег там диван. По другой информации, причиной могло стать короткое замыкание в одном из аттракционов либо очаг огня возник в контактном зоопарке, работавшем в торговом центре — все животные в нем погибли.
Сейчас огнем объяты три из четырех этажей, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и 16 единиц техники. Пожар начался на четвертом этаже, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. Из здания были эвакуированы 100 человек, еще 20 пришлось выручать спасателям. На месте с пострадавшими работают психологи.