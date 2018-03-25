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25 марта 2018
16:02  25 марта 2018 0

В горящем торговом центре в Кемерово погибли четыре ребенка. «Люди прыгали из окон». ФОТО, ВИДЕО

На месте трагедии работают спасателиФото: пресс-служба ГУ МС по Кемеровской области

В расположенном в центре Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул сильный пожар. По имеющейся информации, в одном из кинозалов были обнаружены четыре детских тела.

О страшной находке сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Ранее предполагалось, что спасателям, пожарным и охране удалось эвакуировать всех посетителей и персонал. Между тем, местные пользователи соцсетей пишут, что часть людей пришлось снимать с крыши, а другие выпрыгивали из окон. На одном из роликов видно, как мужчина выбирается из оконного проема и прыгает вниз, сильно ударившись о самортизировавший металлический козырек входной группы.

По словам очевидцев, пожар начался в одном из кинозалов «Зимней вишни» — якобы кто-то поджег там диван. По другой информации, причиной могло стать короткое замыкание в одном из аттракционов либо очаг огня возник в контактном зоопарке, работавшем в торговом центре — все животные в нем погибли.

Сейчас огнем объяты три из четырех этажей, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и 16 единиц техники. Пожар начался на четвертом этаже, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. Из здания были эвакуированы 100 человек, еще 20 пришлось выручать спасателям. На месте с пострадавшими работают психологи.

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Некоторых огонь заставил выпрыгивать из окон Фото: паблик «Инцидент Кемерово», «ВК»

Владимир Васин
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