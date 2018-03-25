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16:35  25 марта 2018 0

В ХМАО иностранцев познакомили с культурой аборигенов. Праздник едва не сорвали шаманы. ФОТО

Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут
Участники гонок на оленьих упряжках пытались оправдать свои неудачи кознями шамановФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе прошел главный праздник местных жителей — Слет охотников, рыболовов и оленеводов. В нем приняли участие несколько тысяч человек, в том числе гости из разных регионов России и других стран.

Слет оленеводов традиционно проходит в деревне Русскинской (примерно 120 километров от Сургута) — рядом расположены несколько стойбищ, поэтому организовать праздник именно в этом месте проще, чем рядом с крупными городами.

В этом году организаторов подвела погода — синоптики прогнозировали, что температура воздуха в деревне не опустится ниже 20 градусов, однако было гораздо холоднее. Возможно, поэтому участников было меньше, чем предполагалось. Тем же, кто рискнул приехать, погоду ругать не пришлось. В первой половине дня было солнечно и безветренно, поэтому слишком тепло одевшимся гостям было даже жарко.

На стоянках можно было увидеть много автомобилей с не местными номерами. Большинство гостей — из соседнего ЯНАО и юга Тюменской области, но были из Сибири, Урала и даже центральной части России. Количество гостей объясняется тем, что День оленевода в ХМАО, может быть, и уступает ямальскому, зато добраться сюда гораздо проще, а по масштабности мероприятие претендует на статус окружного. В этом году День оленевода посетила даже делегация из Китая. Все гости остались под большим впечатлением от торжественного мероприятия.

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Гонки на оленьих упряжках — ключевой элемент праздника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из ключевых элементов праздника — гонки на оленьих упряжках — в этом году едва не был сорван. Во время первых забегов с дистанции сошло слишком много участников. Олени переворачивали упряжки, отказывались бежать по трассе. Ханты между собой перешептывались, что это постарались шаманы, по какой-то причине недовольные аборигенами или рассчитывающие на более щедрые дары от соплеменников.

Те аборигены, которые сошли с дистанции, занялись коммерцией — это еще одна традиция Дня оленевода. Туристов катают на оленьих упряжках, либо снегоходах с санями. Ханты жарят шашлыки из оленины, организовывают огромные торговые ряды, где продают практически все — от шкур, рыбы и мяса до поделок из кости и традиционной одежды коренных народов Севера.

На центральной Русскинской площади праздник продолжался — здесь аборигены разных стойбищ и поселений Сургутского района демонстрировали свои таланты. Пели и состязались в национальной борьбе.

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Ханты продают все — от чучел животных, до национальной одежды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Огромная очередь образовалась в местный Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова — это уникальное учреждение, где сотни экспонатов выполнены одним таксидермистом-любителем. Посетителям всегда напоминают об одной уникальной особенности автора — на обеих руках Ядрошникова нет первых двух фаланг пальцев, их ампутировали давно, после обморожения, что не помешало создать югорчанину уникальную коллекцию, подобной которой в ХМАО больше нет.

Более подробно про День оленевода смогут узнать подписчики главы Сургутского района — Андрей Трубецкой снял влог, посвященный главному празднику муниципалитета. Видео планируется опубликовать в ближайшие дни.

Антон Степыгин
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