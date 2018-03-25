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25 марта 2018
17:24  25 марта 2018 0

Военных США с помощью комиксов готовят к поражению в войне с Россией

RAE-2015. Online. Нижний Тагил, бмп, армата
Возможности обновленной армии РФ могут стать «стратегическим сюрпризом» для НАТОФото: Александр Мамаев © URA.RU

Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в форме комиксов, в котором силы НАТО терпят поражение в столкновении с российской армией. По замыслу разработчиков, оно должно помочь американским офицерам «понять во многом непостижимые вещи».

В основе сюжета, который относится к 2027 году, — решение Молдавии и Румынии объединиться, сообщают РИА «Новости». В это время по обе стороны границы проходят масштабные учения сил НАТО и российской армии. В какой-то момент маневры перерастают в прямое столкновение. Военные РФ, используя средства радиоэлектронной борьбы, выводят из строя беспилотники американцев — после чего гусеничные роботы (в которых легко узнать реальные боевые комплексы «Уран-9») начинают жечь натовские танки. Несмотря на ожесточенное сопротивление, «русские» переходят границу и захватывают консульство США в одном из занятых городов.

Любопытной деталью, на которую обратили внимание практически все СМИ, стало отсутствие в комиксах Украины как государства. Ее территория «залита» тем же зеленым цветом, который картографы США используют для обозначения российских земель. Впрочем, Приднестровье в «боевых комиксах» также отсутствует.

После прошедших 18 марта президентских выборов западные СМИ констатировали усиление позиций России, в том числе и в военном плане, напоминает «Русская планета». Авторы комиксов в этой связи прямо говорят, что хотели бы предупредить армию о возможности «стратегических сюрпризов» со стороны РФ.

Владимир Васин
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