Военных США с помощью комиксов готовят к поражению в войне с Россией

Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в форме комиксов, в котором силы НАТО терпят поражение в столкновении с российской армией. По замыслу разработчиков, оно должно помочь американским офицерам «понять во многом непостижимые вещи».
В основе сюжета, который относится к 2027 году, — решение Молдавии и Румынии объединиться, сообщают РИА «Новости». В это время по обе стороны границы проходят масштабные учения сил НАТО и российской армии. В какой-то момент маневры перерастают в прямое столкновение. Военные РФ, используя средства радиоэлектронной борьбы, выводят из строя беспилотники американцев — после чего гусеничные роботы (в которых легко узнать реальные боевые комплексы «Уран-9») начинают жечь натовские танки. Несмотря на ожесточенное сопротивление, «русские» переходят границу и захватывают консульство США в одном из занятых городов.
Любопытной деталью, на которую обратили внимание практически все СМИ, стало отсутствие в комиксах Украины как государства. Ее территория «залита» тем же зеленым цветом, который картографы США используют для обозначения российских земель. Впрочем, Приднестровье в «боевых комиксах» также отсутствует.
После прошедших 18 марта президентских выборов западные СМИ констатировали усиление позиций России, в том числе и в военном плане, напоминает «Русская планета». Авторы комиксов в этой связи прямо говорят, что хотели бы предупредить армию о возможности «стратегических сюрпризов» со стороны РФ.