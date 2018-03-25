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Главные новости Пермского края
19:56  25 марта 2018 0

Пермский военкомат потратит миллионы на книгу для призывников

Клипарты. Сургут , армия, призывники, военкомат, отправка в армию
Планируют выпустить всего 1500 экземпляровФото: Алексей Андронов © URA.RU

Министерство территориальной безопасности и военный комиссариат Пермского края потратят два миллиона рублей на книгу для призывников. Работа должна помочь привлечению молодежи призывного возраста в армию.

Книга будет называться «100 лет на службе Отечеству». На сумму в два миллиона, которая уже заложена в проект бюджета на 2018—2020 годы, планируется выпустить всего полторы тысячи копий. В Министерстве территориальной безопасности и военкомате Пермского края отмечают, что книга будет выпущена «в целях информационной поддержки призывной кампании 2018 года», пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее «URA.RU» уже рассказывало о том, как изменится жизнь российских призывников в 2018 году. Молодых людей призывного возраста заставят приходить в военкоматы за повестками под угрозой уголовного преследования.

Кирилл Егоров
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