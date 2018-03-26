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26 марта 2018
25 марта 2018
05:58  26 марта 2018 0

Российское посольство ответило на предложение присоединения Великобритании к РФ

Российское посольство в Лондоне назвала статью The Times отличным стартапомФОТО: Pixabay, RichardLey
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Посольство России в Лондоне прокомментировало предложение одного из журналистов британской газеты The Times подумать о вхождении страны в состав РФ.

В статье под заголовком «Раз мы не можем побороть России, давайте присоединимся к ней», автор перечислил несколько положительных моментов, связанных с этим решением. В сообщении говорится, что если бы Британия перестала сопротивляться РФ, то у страны появилась бы огромная армия, а также ряд других преимуществ, в том числе «домашний» чемпионат мира по футболу, передает RT.

«Отличный стартап», — ответили в российском посольстве на странице в Twitter.

Напомним, британские футболисты собираются принять ряд мер для того, чтобы избежать отравления во время ЧМ-2018 в России. Сборная Англии намерена приехать со своей едой и поварами. Это связано из-за скандала вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к произошедшему и выслали из страны 23 российских дипломатов. Москва, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Александр Черноскутов
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