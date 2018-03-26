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26 марта 2018
25 марта 2018
04:33  26 марта 2018 0

«Лучшая авиакомпания в мире» выкупит долю в аэропорту Внуково

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Дата сделки пока не разглашаетсяФото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Авиакомпания Qatar Airways, являющаяся национальным перевозчиком Катара заявила о намерении купить долю в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара.

«Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково», — цитирует РБК сообщение министерства.

Qatar Airways, отметим, имеет множество международных наград и вошла в рейтинг «пятизвездочных» авиакомпаний мира по версии Skytrax. Помимо этого перевозчик неоднократно удостаивался наивысшего признания, становясь «Лучшей авиакомпанией в мире» в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах.

В воскресенье, 25 марта, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, он обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в экономике, торговле, а также сельском хозяйстве. Главы государств поговорят о ситуации в странах Ближнего Востока, в частности Сирии, Палестине и Йемене, сообщает Nation News.

Александр Черноскутов
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