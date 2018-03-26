Минтранс наделит контролеров в общественном транспорте полномочиями полиции

05:34 26 марта 2018 0

Контролеры смогут проверять документы у пассажиров общественного транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта предложило наделить контролеров в общественном транспорте правом проверять паспорта у пассажиров, каким сейчас обладают только сотрудники полиции. Такая мера, по мнению чиновников, ускорит оформление штрафов за безбилетный проезд, а также позволит на месте проверить, правомерно ли пассажир пользуется льготами.

Как рассказали «Известиям» в Минтрансе, соответствующие предложения уже разработаны и направлены в правительство. Кроме того, изменения могут коснуться и размера штрафа для безбилетников. Сейчас его устанавливают региональные власти, но ранее ведомство озвучило идею определить штраф в 20-кратном размере от стоимости проезда.

По мнению вице-президента российского отделения комитета по защите прав человека при ООН Александра Ионова, общество может негативно отреагировать на расширение полномочий контролеров и воспринять это как посягательство на их права и свободу. С другой же стороны, как отметил собеседник издания, такие меры действительно ускорят процесс оформления штрафа и позволят не вызывать каждый раз полицию для наказания нарушителей.