Число жертв при пожаре в Кемерово возросло до 48 человек

10:00 26 марта 2018 2

Местные жители уже приносят цветы в память о жертвах трагедии Фото: группа «Инцидент Кемерово», «ВКонтакте»

Число погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 48 человек. При этом число людей, которые значились в списке пропавших без вести, сократилось до 27. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что 19 тел отправили на судебно-медицинскую экспертизу. «Поисково-спасательные работы продолжаются. Основное направление — затушивание мелких очагов пожаров, проливка, разбор завалов, дальнейшие поисковые работы», — цитирует замминистра МЧС России Владлена Аксенова «Газета Кемерова».

Сейчас несколько помещений ТЦ остаются не проверенными спасателями — там создалась угроза обрушения и проседания несущих конструкций. В тех помещениях, которые удалось обследовать, людей не обнаружили, пишет «Федеральное агентство новостей». Никого не нашли в том числе на четвертом этаже, где расположены три кинозала и игровая комната, в которой, как было установлено, находился очаг возгорания.

Однако, данные расходятся. «Национальная служба новостей» сообщает, что 11 тел нашли именно в районе кинозала. Vse42.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Кемеровской области, причиной возгорания называет неисправность проводки. В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека. В их числе арендатор помещения, в котором, вероятно, находился эпицентр возгорания.

Напомним, что страшный пожар охватил торговый центр в столице Кузбасса в воскресенье, 25 марта. Среди посетителей было много несовершеннолетних. Известно и группе приезжих из соседнего поселка детей, которых классный руководитель решил сводить в кино, чтобы отпраздновать начало весенних каникул. По информации «URA.RU», педагог и двое родителей, сопровождавшие группу школьников в поездке, отправились гулять по магазинам; им удалось спастись. Дети, оказавшиеся запертыми в кинозале, звонили родным, чтобы попрощаться.