11:11 26 марта 2018 0

Ради эффектных фото школьники рискнули жизнью ФОТО: скриншот паблик «ЧС Тюмень»/ Татьяна Фисенко

В Тюмени трое подростков забрались на крышу 16-этажки ради эффектных селфи. Один из юных экстремалов перелез через ограждение, перепугав жительницу соседнего дома.

На кадрах, опубликованных в паблике «ЧС Тюмень», видно, что подростки действительно находились в опасной близости от края крыши. При этом никакой страховки они не использовали. «Не боятся ничего. Не страшно! А потом такие попадают в группу и в новости «трагический и несчастный случай в Тюмени», — пишет автор видео.

Экстремальный досуг школьников стал поводом для бурных обсуждений в местных пабликах. Часть аудитории «Вконтакте» уверена, что тяга детей к опасности — просто возрастная особенность. Другие требуют привлечь к ответственности родителей, которые не могут уследить за своими детьми, некоторые возмущаются непрофессионализмом управляющей компании, оставившей люки на крышу открытыми.

«Это называется естественный отбор», «Просто за адреналином пошли. Все норм!», «Пусть хоть головой ныряют, если мозгов от рождения не досталось», «В УК думаю даже звонить уже не стоит, за открытые чердаки они получат штраф от Управы. Родители, надеюсь, объяснят, что они их (детей) не для этого рожали», «Три дебила это сила», — пишут тюменцы.